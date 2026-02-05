ニューヨークがMCを務めるABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』。2月3日（火）の同番組では、山本裕典がルール無視の“売上至上主義ホスト”に激怒する場面があった。©AbemaTV,Inc.『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、愛をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティだ。今回は、