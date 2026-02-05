セブン-イレブン各店では、2026年2月5日から11日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。2月3日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンはこちらから。肌の不調を感じる人も必見のお得企画対象商品は、大正製薬「リポビタンゼリー」（180g）と「リポビタンゼリーVC」（150g）、「リポビタンファイン」（100mL／指定医薬部外品）です。いずれか1個を購入すると、「リポビタンフ