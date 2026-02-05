バンダイナムコホールディングスが後場急上昇している。午前１１時３５分ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆２５００億円から１兆３０００億円（前期比４．７％増）へ、営業利益を１６５０億円から１８１０億円（同０．４％増）へ、純利益を１２００億円から１３００億円（同０．５％増）へ上方修正して一転増益予想とし、あわせて検討中だった期末配当予想を５０円とし、年間配当予想を７３円（前期