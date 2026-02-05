パナソニックホールディングスがマドを開けて上放れし３連騰。２００７年６月以来、約１８年８カ月ぶりの高値をつけた。４日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。最終利益予想を２６００億円から２４００億円（前期比３４．５％減）に引き下げた。売上高予想は据え置き。ただ、グループ経営における構造改革の規模拡大に伴う費用の