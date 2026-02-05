「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日正午現在で任天堂が「買い予想数上昇」５位となっている。 ５日の東証プライム市場で任天堂が続落。同社は３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表し、最終利益は前年同期比５１．３％増の３５８８億６３００万円となった。新型ゲーム機「ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２（ニンテンドースイ