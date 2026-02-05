ニトリは『236L 2ドアファン式スリム冷凍冷蔵庫』を発売した。 【画像】幅約47.5cmのスリム設計、でもボリュームあり商品画像一覧 本製品は、幅約47.5cm、奥行きが約60.3cmのスリム設計が特徴だ。スリムでありながら、容量は冷蔵室146L、冷凍室90Lを確保している。 庫内には高さ調節が可能なガラス棚を採用し、2Lペットボトルも収納できる整理しやすいドアポケットを搭載している。製氷皿に加えて貯氷ボックスも