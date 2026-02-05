午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１４７、値下がり銘柄数は４０１、変わらずは４３銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に医薬品、小売、空運、陸運など。値下がりで目立つのは非鉄金属、海運、機械など。 出所：MINKABU PRESS