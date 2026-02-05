ヒューストン・ロケッツ vs ボストン・セルティックス日付：2026年2月5日（木）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 93 - 114 ボストン・セルティックス NBAのヒューストン・ロケッツ対ボストン・セルティックスがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし17-18で終了する。第2ク