今冬にナポリからフェネルバフチェへと移籍したオランダ代表FWノア・ランフがESPNオランダの番組『トランスファー・デッドライン・ショー』に出演し、セリエAで過ごした６か月間を振り返った。昨年８月にPSVからナポリへ加入したランフは、思うように出場機会を得られなかった理由について、「簡単に言えば、監督とうまくいかなかった」と語り、アントニオ・コンテ監督との関係性に言及している。「それ以上は言わないでおくよ