日本触媒 [東証Ｐ] が2月5日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比2.5％増の143億円となり、通期計画の150億円に対する進捗率は95.8％に達し、5年平均の89.2％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比81.4％減の6.2億円に大きく落ち込む計算になる。