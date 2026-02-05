東ソー [東証Ｐ] が2月5日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.7％減の769億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の1030億円→940億円(前期は1030億円)に8.7％下方修正し、減益率が横ばい→8.7％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の572億円→482億