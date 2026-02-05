東邦システムサイエンス [東証Ｐ] が2月5日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比7.1％増の12.6億円に伸びたが、通期計画の17.2億円に対する進捗率は73.8％となり、5年平均の73.7％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比2.0％増の4.5億円に伸びる計算になる。