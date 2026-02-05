5日13時現在の日経平均株価は前日比628.84円（-1.16％）安の5万3664.52円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1147、値下がりは401、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は435.87円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が224.62円、東エレク が117.32円、フジクラ が44.12円、ダイキン が41.45円と続いている。 プラス寄与度トップはファスト