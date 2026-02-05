5日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝156円79銭前後と、前日午後5時時点に比べ37銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円85銭前後と21銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース