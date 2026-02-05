父親が怒った理由は？【漫画】本編を読む「何だこの通信簿は」と叱る父親。「我が家の恥だ！」そこまで言う理由がわかると...？5コマ漫画家、伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「名家の跡取り」を紹介しよう。■高得点でもダメ？父親が大事にしていた“意外なもの”名家の跡取り01名家の跡取り02名家の跡取り03物語は、父親が息子の通信簿を見て「なんだこの通信簿は！」と叱る場面から始まる。突然の剣幕に戸惑う息子は、「で