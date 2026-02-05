ドラフト2位・谷端（日大）が、キャンプ休日を利用し「タピックタラソセンター宜野座」を訪れ、オリジナルバスソルトづくり体験を行った。ペパーミントやラベンダーの香りを配合しながら、リラックス効果のあるバスソルトを作成。「不器用なところもあって凄い難しかったんですけど、いい休日になったかと思います」と目を細めた。プロ初の春季キャンプも第1クールが終了。新人7選手の中では唯一、宜野座組に抜てきされた中