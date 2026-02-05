女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が6日、第90話が放送される。トキ（郄石）はヘブン（トミー・バストウ）と久しぶりに散歩を楽しむ。しかし、ヘブンはどこかトキの様子に違和感を覚える。そんな中、再び松江に冬が訪れようとしていた。ある夜、久しぶりの金縛りに驚いたトキは心配するヘブンに「一緒に怪談を聞かないか」と提案し