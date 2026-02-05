元テレビ朝日社員の玉川徹氏が5日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に生出演。「テレビ全体のプロ」と絶賛する俳優を明かした。このゲストは俳優の坂上忍。玉川氏は坂上について「本当、一度お会いしてみたかった」といい、「僕自身も“報道情報番組のプロ”だと思っているんですよ、一応は。だけど坂上さんは、報道情報に限らず、役者でもあり、バラエティーのタレントさんでもあり、