フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は５日、全体の約３割に当たる６１２１万株を対象に、総額２３４９億円の自社株買いを行ったと発表した。フジＨＤ株の１７％超を保有する旧村上ファンド系の投資グループはこれに応じ、保有するフジＨＤの全株式について売却の申し込みを行ったとしている。自社株買いは５日、東京証券取引所の立会外取引を通じて行われ、買い付け価格は４日の終値の１株３８３９円だった。フジＨＤ