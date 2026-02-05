元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が5日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。舞台のため欠席した木曜レギュラーの白河れい（23）の代役を務めた。MCのハライチ澤部佑（39）が「舞台の関係でれいちゃんがお休みということで、5週に渡り代打を務めてくれる」と齊藤を紹介した。出演者からは「うれしい」と声が上がるなど歓迎ムード。さらに澤部が「5週来てくれるってことは、すごいヒマだったんですか？」