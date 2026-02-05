女優の岡田結実（２５）が５日、インスタグラムを更新。第１子出産を発表した。この日は「ご報告」と題して直筆の文書を投稿し「皆さまへこの度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表。続けて「日々成長していく我が子に驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます」と感謝を伝えた。また「すべての生命に本当に