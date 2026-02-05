連覇を果たしたドジャースが今年もホワイトハウスに招かれることになりそうだ。トランプ政権が式典出席を認め、米メディア「ＬＡタイムス」によると、ロバーツ監督も「ホワイトハウスに行くつもりだ。私は政治家ではないので伝統に従い、政治的な発言はしないつもりだ」と話している。日程はまだ決まっていないが、昨年は４月７日（日本時間８日）に訪問しており、今年も４月３日〜５日（同４日〜６日）の敵地ナショナルズ戦の遠