ベシアが球団施設で自主トレドジャースのアレックス・ベシア投手が見せた“変貌”が話題となっている。ベシアは4日（日本時間5日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを公開。トレーニング姿で発見された風貌に、ファンからは「誰かと思ったら」などと、驚きの声が上がっている。帽子を被り、ドジャースロゴが入った半袖Tシャツにショートパンツ姿でキャンプ施設に現れたベシア。逞しいボディ以上に目立ったのが、