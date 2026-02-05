「子どもたちには、平等に残してやりたいんです」相続の相談で、親世代の方から最も多く聞く言葉の一つです。長年住み続けてきた自宅、先代から受け継いだ土地、賃貸アパートや店舗ビル。どれも苦労して守ってきた大切な財産であり、「家族が揉める原因になるはずがない」と考えるのは、自然な感情でしょう。しかし実務の現場では、相続人同士の深刻な対立の多くが、不動産を原因として起きています。しかも相続が発生した“後”で