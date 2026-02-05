【モデルプレス＝2026/02/05】秋山ゆずき（32）が2月5日、自身のX（旧Twitter）にて第1子を妊娠したことを発表した。【写真】結婚発表した「カメラを止めるな！」ヒロイン、左手薬指に指輪キラリ◆秋山ゆずき、第1子妊娠を発表秋山は「いつも応援してくださる皆さま、関係者の皆さまへ 私事で恐縮ですが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は安定期に入っており、出産は夏頃を予定しています」