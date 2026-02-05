【モデルプレス＝2026/02/05】King ＆ Princeの永瀬廉が2月4日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。2026年に叶えたいことを明かした。【写真】キンプリ永瀬、キスマイ玉森と共演で喜びの笑顔◆永瀬廉、2026年は「何気ない会話をウエーイってやりたい」「玉さんファンイベントやってるらしいじゃないですか」と公私ともに慕う先輩であるKis-My-Ft2の玉森