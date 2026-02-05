プロフィギュアスケーターの浅田真央さん（35）が2026年1月31日、自身のインスタグラムを更新。姉の元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞さん（37）との2ショットを披露した。「大変光栄に思います」浅田さんは「『徹子の部屋50周年SP』出演させていただき、大変光栄に思います」と報告し、姉・舞さんと笑顔で寄り添う姉妹ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、真央さんはブラウンの半袖のロングワンピ