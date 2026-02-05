毎日使っているいつものバッグ、キーホルダーで可愛くアレンジすればガラッと気分が変わりそう。バッグのチャームデコは海外でも一大トレンドになっています。そこで今回は、リボンやハートなど思わずキュンとするようなデザインのキーホルダーをご紹介。甘めのデザインながら、上品なカラーや素材で大人も使いやすいアイテムを【3COINS（スリーコインズ）】からピックアップしま