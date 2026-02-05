「ケリー・クラークソン・ショー」が年内に終了することが決定した。歌手のケリーは、子育てを「優先」するため、7シーズンにわたって司会を務めたトーク番組を降板することに決めたという。 【写真】離婚した亡き夫と仲むつまじかったころ 子供たちの父親である元夫でマネージャーのブランドン・ブラックストックを昨年に亡くしているケリーは、インスタグラムに