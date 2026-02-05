発達した低気圧が通過する影響で、道内では今夜(5日)から雪が強まり、風も強まってふぶきや猛ふぶきとなる恐れがあります。日本海側では猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。なお、札幌や新千歳空港周辺でも雪の強まる時間がありそうですが、極端な大雪にはならない見込みです。今夜(5日夜)から明日(6日)にかけて猛ふぶきに警戒、大雪にも注意明日6日(金)は前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近を通過し