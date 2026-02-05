ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する、アニメ「鬼滅の刃」XrossLinkフィギュアを紹介します！ セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」XrossLinkフィギュア 登場時期：2026年1月16日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 並べて飾ると世界観が強化される、セガ