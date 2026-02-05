◆アミールＴ・Ｇ２（２月１４日、アルライヤン競馬場・芝２４００メートル）国内最終追い切り＝２月５日、栗東トレセンレッドシーターフＨ、フォワ賞に続く３つ目の海外タイトルを狙うビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は国分優作騎手（レースはクリスチャン・デムーロ騎手）を背に、ＣＷコースを単走で、６ハロン８１秒２―１１秒４をマーク。テンに少し行きたがったが、すぐに折り合って、