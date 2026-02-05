◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月５日、栗東トレセン重賞初Ｖへ栗東で滞在を続けるゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）はＣＷコースで内からミエノストロング（３歳未勝利）を３馬身半追走。騎乗した荻野極騎手＝栗東・フリー＝は軽く促す程度だったが、６ハロン８３秒３―１１秒２で１馬身先着した。荻野極騎手は「よかったですよ。本当