ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2026年1月29日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「呪術廻戦死滅回游XStellar“乙骨憂太”」を紹介します！ セガプライズ「呪術廻戦死滅回游XStellar“乙骨憂太”」 投入時期：2026年1月29日より順次サイズ：全長約7×22cm種類：全1種（乙骨憂太）投入店舗：全国のゲームセ