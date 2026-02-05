串カツ田中ホールディングスは、新ブランドとして「挽きたて和牛レアカツザ・メンチ」（以下、ザ・メンチ）を7日、埼玉県さいたま市大宮区にオープンする。【写真】楽しみ方さまざま！豊富に用意された調味料同店は、揚げることを追求し続けてきた同社が、外食市場に新たな価値を提案する新ブランド。主役は、店内で挽いた和牛をその場で衣付けし、カラッと揚げた和牛100％の「極上メンチカツ」で、提供メニューは『和牛メン