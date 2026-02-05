カラバオカップ準決勝、マンチェスター・シティ対ニューカッスルの第2レグは3-1でシティの勝利に終わった。2試合合計のスコアでも5-1とペップ・グアルディオラ監督のチームが上回り、20-21シーズン以来の決勝進出を決めた。当時はファイナルでトッテナムと対戦し、アイメリック・ラポルトのゴールでタイトルを獲得している。今回の決勝の相手は準決勝でチェルシーを破ったアーセナルだ。同クラブが決勝まで進むのは17-18シーズン以