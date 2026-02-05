オランダ・エールディビジのスパルタ・ロッテルダムに所属するMF三戸舜介が1月の月間ベストイレブンに選出された。2024年1月にアルビレックス新潟からスパルタ・ロッテルダムへ移籍した三戸舜介。今季は特に前半戦は怪我で欠場が続いていたが、11月に復帰。今季はここまで公式戦14試合に出場し、7ゴール5アシストを記録し、先月はリーグ戦で4ゴール1アシストと大活躍。チームも現在5連勝で順位は5位。UEFAチャンピオンズリーグ出場