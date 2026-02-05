レオン・ゴレツカの去就は、昨年夏頃からバイエルン・ミュンヘンに関する注目ニュースの一つだったが、今年に入ってゴレツカは6月末までとなっているバイエルンとの契約を更新しないことをSNS上で明らかにし、今シーズン限りでの退団が確実となった。そして、この退団表明によって人々の関心は、ゴレツカの新天地がどこになるのかということに移っている。昨年夏にマンチェスター・ユナイテッド、さらに先月はアトレティコ・マドリ