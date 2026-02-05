フリュープライズは、2月に登場する「星のカービィ」シリーズのプライズを発表した。 （関連：【画像あり】カービィやワドルディが「おうちじかん」を楽しむ。2月に登場するグッズ3点） 今回発表されたのは、「Kirby★Diary」のシリーズより第二弾となる「home」の3点だ。毎日の生活シーンをカービィらと過ごせることをコンセプトにしている。 2月2週目に登場するのは「Kirby