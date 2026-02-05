NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）第89話では、松野家に投げ込まれていたごみが、ある朝ぱたりと止まる。被害がなくなったのだから喜べばいいのに、空気はむしろ不穏だ。終わったのか、それとも次の手に出る前の静けさなのか。トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）、そして錦織（吉沢亮）は、安心しきれないまま朝を迎えていた。 参考：『ばけばけ』第90話、フミ（池脇千鶴）がトキ（髙石