ダイソーでお買い物中、気になる保存容器を発見。同シリーズの容器を重ねて保管できる仕様で、軽くて管理しやすそうだったので早速購入しました。こういった商品って連結できるのが魅力なのですが、下にきている容器は使いにくいのでは…？と危惧していた筆者。しかし、いざ使ってみるとかなり便利な仕様で感動しました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：重ねられる保存容器丸型価格：￥110（税込）サイズ（約）：9.6cm