いつものメニューに変化をつけたいときに、食卓やお弁当がほんのりカフェっぽい雰囲気になる便利グッズをダイソーで見つけました！思わず目がいく可愛いデザインで、見た目の楽しさを取り入れたい日にぴったりです。型に詰めてひっくり返すだけで、おうちごはんやお弁当がちょっぴり特別な見た目になります♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：デコかわ ごはん de スヤスヤわんこ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソー