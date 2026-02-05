5月18日まで対象ANA（全日空）が2025年2月8日まで、国内線航空券のタイムセールを実施しています。ここでは「那覇〜石垣線片道5010円」など、通常より手頃な価格でANA便を予約できます。【えっ…これがANAの「驚安運賃】全貌です】対象搭乗期間は3月29日から5月18日までで、ゴールデンウィーク後半となる5月2日から6日搭乗分は除きます。対象路線は全国に及び、このほかにも羽田〜那覇線片道1万円から、羽田〜伊丹片道8000円か