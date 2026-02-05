■台風2号(ペンニャ) 【画像】台風進路・今後の全国の天気 2026年2月5日9時45分発表気象庁 5日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    ミンダナオ島の東中心位置    北緯8度25分 (8.4度)東経129度40分 (129.7度)進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)中心気圧    1000 hPa最大風速   &#