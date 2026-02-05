◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）１週前追い切り＝２月５日、栗東トレセンラヴェニュー（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は、美浦から駆けつけた菅原明良騎手が騎乗し、ＣＷコースで追い切った。新馬戦の２週前の調教でも同馬に騎乗したことが同騎手を背に、ジュンゴールドとストーンズ（ともに５歳２勝クラス）との併せ馬。最内から７ハロン９６秒１―１１秒１で先着