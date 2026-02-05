新日本プロレスは５日、今月８日の大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）第２競技場での一部対戦カードを変更することを発表した。第１試合で２・１１大阪大会を最後に退団する高橋ヒロムと安田優虎のシングル対決が決定した。安田は当初、本間朋晃と組んでタイガーマスク＆村島克哉と対戦予定だったが、第２試合は嘉藤匠馬が本間と組み、タイガー＆村島と対戦する。今回の一騎打ちは、２・４福島大会のバックステー