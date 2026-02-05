TOブックスは、『本好きの下剋上』シリーズが累計1300万部（電子書籍を含む）を突破したことを発表した。【画像】ローゼマインなどキャラ大集結！『本好きの下剋上』新作の場面カット本作は、2015年1月25日に第一部の書籍が発売された。発売から10年以上、大人気ビブリア・ファンタジーとしてコミカライズをはじめ、アニメ化やドラマCD、グッズの発売など幅広く展開。今年4月には新作テレビアニメの放送や最新巻の発売も予定し