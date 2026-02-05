ドジャースの大谷翔平選手が日本時間5日、春季キャンプを前にアリゾナ州グレンデールにあるドジャースのキャンプ施設で自主トレを行いました。日本時間1日、「ドジャースファンフェスタ2026」に出席した際、大谷選手は目標について「（これまでの成績を）混ぜられたら一番良い。盗塁もできて、ホームランも打てて、三振も取れて。全部できれば最高だなと思います」と走攻守全てにおいて上を目指すことをファンに宣言していました。