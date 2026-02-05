Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴が、3月27日公開の映画『90メートル』主題歌「0.2ｍｍ」を書き下ろし。きょう5日、本予告が解禁された。【動画】ミセス大森主題歌入り、映画『90メートル』本予告同映画は、俳優の菅野美穂と山時聡真が演じる母と息子の“選択”を描く物語。西野七瀬、南琴奈、田中偉登も出演する。直木賞作家・朝井リョウの連作短編小説『少女は卒業しない』を映画化し、商業長編映画の監督デビュ