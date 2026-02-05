パドレスがレッズからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたミゲル・アンドゥハー内野手と年俸４００万ドル（約６億２０００万円）の１年契約に合意した、と複数の米メディアが４日（日本時間５日）、伝えた。アンドゥハーは２０１８年、ヤンキースで自己最多の２７本塁打、９２打点をたたき出したが、エンゼルス入りし投げては４勝２敗、打っては２２本塁打の大谷翔平に新人王投票１３７ポイント対８９ポイントで敗れた。